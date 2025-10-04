İki defa terk edilen kediye işletmeci sahip çıktı

Eskişehir'de 2 defa terk edilen ve bir işletmecinin sahip çıktığı Ponçik isimli sevimli kediye yuva aranıyor.

Basın Şehitleri Caddesi üzerinde 70 yaşındaki Nuri Çakır'ın işletmesinde çalışan bir vatandaş, sahiplendiği kediye uzun süre boyunca dükkan içerisinde baktı. Kısa zaman önce emekliye ayrılan vatandaşın yanında götürmediği sevimli kediye Nuri Çakır sahip çıktı. Trafiğin yoğun şekilde aktığı caddede zarar görmemesi için dışarıya çıkarılmayan Ponçik isimli erkek Kedi, zaman içerisinde işletmenin maskotu haline geldi. Bazı müşterilerin kedi için gönüllü olarak mama desteği sağladığı belirtildi.

Talihsiz kedi 2 defa terk edildi

Nuri Çakır ve ailesi, hem çevreye astıkları hem de sosyal medyada paylaştıkları ilanlarla sevimli kedi için sıcak bir yuva aramaya başladı. İşletmeye gelip isteyen bir vatandaşa sahiplendirilen Ponçik, yaklaşık 1 buçuk ayın ardından alerji gerekçesiyle geçtiğimiz gün Çakır'ın işletmesine geri getirildi. Talihsiz kedi, böylelikle 2 defa terk edilmiş oldu. Çakır, Ponçik için sıcak ve onu bırakmayacak bir yuva aradıklarını ifade etti.

"Caddede zarar gelecek diye korkuyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nuri Çakır, "Bizim devamlı çalışan bir arkadaşımız vardı. O arkadaşımız bu kediyi yavruyken almış. İşten çıkınca yanında götürmedi, evinde kedi olduğunu söyledi. Biz de kıyamadık, dışarıya salamadık. Bir arkadaşımız istedi, ona verdik ama 1 buçuk ay sonra geri getirdi. Galiba çocuklarının alerjisi çıkmış. Burada devamlı kapı açılıp kapanıyor. Bu sebeple bazen kediyi dükkanın arkasına koyuyorum. Yola çıkarsa arabalara çiğnenir, zarar görür diye endişeleniyoruz. Kaçmaması için uğraşıyoruz. Birkaç kere kaçtı, her yere ilan asıp öylelikle bulduk. Dükkanımızın da maskotu haline geldi, müşterilerimizin hepsi onu tanıyor. İsmi Ponçik, kısırlaştırılmış ve bütün aşıları tam olan bir erkek kedi. Onu görmek isteyen olursa gelip işletmemizi ziyaret edebilir" dedi. - ESKİŞEHİR