İki Çocuk Korosu, Efes Selçuk'ta

Refest Ritim Grubu, Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası ile birlikte 15 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Amfi Tiyatro'da bir konser verecek.

"Çocukların sesi, geleceğin sesidir" sloganıyla, İzmir'in belediye bünyesinde kurulan ilk çocuk senfoni orkestrası olan Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası Efes Selçuk'a geliyor.

Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan, keman, viyola, kontrbas, obua, fagot, yan flüt, klarnet gibi enstrümanlar çalan 80 çocuktan oluşan Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası'na Refest Ritim Grubu eşlik edecek. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Müzik Eğitmenlerinden Kerim Akgüneş'in öğrencilerinden oluşan Refest Ritim Grubu da Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası konseri öncesinde bir dinleti sunacak.

Refest Grubu geri dönüştürülebilir atıklardan yaptıkları enstrümanlar ile hem müzik yapıyor hem de farkındalık oluşturuyor.

ANKA / Yerel