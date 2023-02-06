IKBY'den Türkiye'ye destek Yerel Haberler Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'ye yardım etmek amacıyla sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'ye yardım etmek amacıyla sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen depremde halk ile dayanışma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile Barzani Yardım Vakfı işbirliğiyle Türkiye'ye sağlık ekiplerinin ve 25 ambulansın gönderildiğini söyledi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de bu sabah sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletmişti. - ERBİL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Türkiye Irak Yerel Haberler

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