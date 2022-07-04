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İkbal Aktürk 4. kez Türkiye şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İkbal Aktürk 4. kez Türkiye şampiyonu

14 yaşındaki Dadaş kızı Kickboks'da sayısız şampiyonluğa imza attı.

14 yaşındaki Dadaş kızı Kickboks'da sayısız şampiyonluğa imza attı.

Olur Ormanağzı (Karnavas) köyünden Bursa'da ikamet eden Ebubekir Aktürk'ün kızı İkbal Aktürk, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 20-27 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda bütün rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Ayrıca İstanbul'da yapılan Kickboks Dünya Kupası Şampiyonasında 55 ülkeden 3 bin 200 sporcu 400 antrenörün katıldığı dev organizasyonda İkbal Aktürk Dünya Kupası 3.sü oldu. İkbal Aktürk'ün şampiyonluğu Olurlular tarafından sevinçle karşılandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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