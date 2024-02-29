İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: '3 sene futbolu kapatalım'

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'na (İKAF'24) katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "3 sene futbolu kapatalım. 3 sene sonra açtığımız zaman önceden futbolda bir şekilde görev alan kimseye bir daha görev vermeyelim" dedi.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde organize edilen İç Anadolu Kariyer Fuarı'ndaki (İKAF'24) söyleşiye katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, kendi akademik kariyeri ve iş hayatı hakkında konuşan Erdoğan, gençlere tavsiyelerde bulundu.

"Toplumun, teyakkuzda, bilinçli olması gerekir"

Söyleşide darbeler konusunda toplumun bilinçli olması gerektiğini söyleyen Necmeddin Bilal Erdoğan, "27 Mayıs, 28 Şubat, 15 Temmuz'lar büyük mağduriyetleri doğuruyor. Halkın belli kesimlerini, belli kesimlerinden daha mağdur ediyor. Farklı darbelerde farklı profiller görüyoruz. Böyle şeylerin olmaması için de bunların nasıl olduğunun, nelere mal olduğunun bilinmesi gerekiyor. Türkiye'nin darbeler tarihini, yakın tarihini hatta Osmanlı'nın Yeniçeri isyanlarına varıncaya kadarını bilmek lazım. Hani Türkiye'de biri çıksa, 'deprem olmayacak' dese bu ne kadar bence yanlış ise Türkiye'de asla darbe olmaz demek de yanlış. Bunun olmaması için toplumun, teyakkuzda, bilinçli olması gerekir. Bir deprem olursa ne yapacağımız veya bundan daha az etkilenmek için nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda bilinçli olmamız gerektiği gibi. 28 Şubat 1997 post modern darbe dedikleri süreçten sonraki dönemde Türkiye'de daha çok dindar kesim hedef alındı. Kur'an kurslarına 15 yaşından küçüklerinin alınması yasaklandı. Bunun dışında dün Milli Eğitim Bakanımız da konuşmasında örneklerini de verdi. Mesela bir imam hatip lisesinde bir öğretmen, yurtta öğrencileri sabah namazına kaldırdığı için meslekten ihraç edildi. Aynı zamanda imam hatip mezunlarının üniversitelere girişinin önünü çok zorlaştıran, kapatan bir kat sayı sistemi getirildi. Burada aslında tek gaye imam hatip mezununun sadece ilahiyata girebilmesiydi. Diğer bölümlere girerken 30-40 puan geride kalmak zorunda kalıyor" dedi.

"22 yaşında evlendiğim için çok mutluyum"

Erken evlilik tavsiyesinde bulunan Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Masterımın birinci yılının yazında Allah nasip etti, yuva kurdum, evlendim. 22 yaşındaydım. 22 yaşında evlendiğim için çok mutluyum bu arada. Sizlere de gecikmeden evlenmenizi öneriyorum. Ben bu konuları daha küçük gruplarda öğrenci arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarla konuştuğumuz zaman şu tür reaksiyonlarla karşılaşıyorum, 'Hocam, Bilal abi, Başkanım. Haklısınız, biz de istiyoruz ama ailelerimiz izin vermiyor ki veya nasıl geçineceğiz ki.' İşte bizimkiler diyor ki, 'Üniversiteyi bitir, askerliğini yap, bir işe gir, ondan sonra olur.' İşte bizimkiler diyor ki, 'Evleneceğin kişi üniversiteyi bitirmiş, askerliğini yapmış, bir işe girmiş birisi mi, bakalım kim?' Böyle engellerle yuva kurmayı zorlaştıran bir kültür oluştu maalesef ebeveynlerde. Bizim normalde Türk geleneğinde var. Bizim inancımıza göre böyle bir şey var. Orta Asya'da kıl çadırlarda yaşadığımız dönemde nasıl yaşadığımızı araştıracak olursanız yuva kurmanın zorlaştırılmadığını görürsünüz. Bizim inancımıza göre Peygamber efendimizin bize öğrettiğine baktığınız zaman da zorlaştırılmadığını görürsünüz. Nasıl geçineceğiz diyenlere de diyorum ki sen şimdi öğrenci halinle zorlanmıyor musun? Zorlanıyorsun. Bir kişi yerine iki kişi zorlanarak evlilik hayatını kuracaklar. Yani sonuçta işte sanıyor musunuz ki iş sahibi olunca, askerliği bitirince ondan sonra her şey çok kolay oluyor. Hayır, bu evlilik zaten bir sorumluluk gerektiren, insanı aynı zamanda olgunlaştırmaya zorlayan ama insanı da geliştiren, terbiye eden önemli bir kurum. Ama bir yandan da muhabbeti hayatınızda kurumsallaştırıyorsunuz, kalıcı kılmaya çalışıyorsunuz."

"Ne olacak bu futbolun hali"

Türkiye'deki futbolun gidişatını da yorumlayan Necmeddin Bilal Erdoğan ilginç bir öneride bulunarak, "Fenerbahçeliyim, Cumhurbaşkanımız da Fenerbahçeli. Çocuklarımız da sağ olsunlar Fenerbahçeli. Biliyorsunuz futbolcu çocuğuyuz. 15 sene amatör futbol oynamış. Seyretmeyi seviyorum. Ama bu düzende bu nereye gider bilmiyorum. Ne olacak bu futbolun hali; kötü, çok kötü. Benim çözüm önerim şöyle: 3 sene futbolu kapatalım. 3 sene kapattık, ondan sonra 3 sene sonra açtığımız zaman önceden futbolda bir şekilde görev alan kimseye bir daha görev vermeyelim. Tamamen futbolu kapatıp 3 sene sonra yeniden açarsak belki yani belki. Ama insanlar yani ego tatmini için, işte şöhret olmak için futbolda yöneticilik yapıyorlar. Spor medyası diye bir şey var ki futbola faydadan çok zararı var zaten başlı başına. Spor yorumcusunun masum bir şekilde yorumlama şansı yok. Spekülatif olman lazım, hakaret etmen lazım istisna yapman lazım yani dolayısıyla böyle bir ortamda. Ama sadece Türkiye'de böyle değil. Türkiye belki bugün uç örneklerinden bir tanesi. Ama gerçekten hani futbolun ana ülkesi olan İngiltere'de de mesela böyle şeyler, İtalya'da da var. İnşallah daha iyi günlerinde görürüz. Yani bununla da ne sportif başarı geliyor, ne de keyif veren bir futbol geliyor. Onun için geleneksel sporlarda aslında bir kültür ihyası çalışması yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilli Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve öğrenciler katıldı.

Söyleşi bitişinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - ESKİŞEHİR