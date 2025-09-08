İİT ve Arap Ligi Dışişleri Bakanları'ndan İsrail'e Ortak Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları, Filistin halkının kendi topraklarından edilmesine ilişkin İsrail'in açıklamalarına dair ortak açıklamada bulundu. Açıklamada, "

İİT- Arap Ligi Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları, Filistinlilerin yerlerinden edilmesini kapsayan İsrail'in açıklamalarına ilişkin ortak yazılı açıklamada bulundu.

İsrail'in Filistinlileri topraklarından edilmesi politikalarının kınandığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında bulunan topraklarından Filistin halkının herhangi bir gerekçe ile yerinden edilmesine ilişkin tüm beyanlarını kesin bir dille reddetmektedir. Bakanlar, ayrıca İsrail'in; Gazze'deki askeri operasyonlarını genişleterek, kuşatma ve açlığı savaş yöntemi olarak kullanarak, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ederek ve halihazırda bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden çatışmayı uzatmaya ve yaymaya yönelik uygulamaları suretiyle Filistin halkını topraklarından zorla uzaklaştırma politikasını kuvvetle kınamaktadır. Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalar, yerleşimlerin genişletilmesi, yerleşimci şiddeti, ev yıkımları ve arazi gaspı da aynı şekilde şiddetle kınanmaktadır. Bakanlar, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden eylemlerinin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamakta ve etnik temizlik ile soykırım teşkil edebilecek suçlara karışan tüm faillerin hesap vermesini talep etmektedir. Bakanlar, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, İsrail'in tüm güzergah ve geçiş noktalarından insani yardıma yönelik kısıtlamaları kaldırması, meşru Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönüşünün sağlanması ve Filistin halkının devlet inşası sürecinde yetkilendirilmesi ile desteklenmesi amacıyla uluslararası yardım sağlanması yönündeki çağrılarını yinelemektedir. Bakanlar, İsrail'in yasa dışı uygulamalarının ve ihlallerinin uluslararası hukuka doğrudan bir tehdit teşkil ettiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı ile kurallara dayalı uluslararası düzenin temel ilkelerine açık bir aykırılık oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bakanlar 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının; insan hakları ve ilgili tüm uluslararası kararlar uyarınca yegane çözüm olmaya devam ettiğini teyit etmekte ve Bağımsız Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesine yönelik sarsılmaz taahhütlerini bir kez daha beyan etmektedir."

Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, Filistin halkının korunmasını, Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki topraklarında kalma hakkının güvence altına alınmasının vurgulandığı açıklamada ayrıca, yasa dışı İsrail işgaline son verilmesini temin ederek sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. - ANKARA