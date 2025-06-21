İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Özel Oturumu Bu Akşam Gerçekleşecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İran tarafından talep edilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. özel oturumunun bu akşam yapılacağını bildirdi. Toplantıya tüm İİT üyesi ülkelerin katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu kapsamında, İran tarafından talep edilen Özel Oturum, bu akşam gerçekleştirilecektir. Basına kapalı formattaki toplantıya, tüm İİT üyesi ülkelerin katılımı öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.