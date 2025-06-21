İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Özel Oturumu Bu Akşam Gerçekleşecek
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İran tarafından talep edilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. özel oturumunun bu akşam yapılacağını bildirdi. Toplantıya tüm İİT üyesi ülkelerin katılması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu kapsamında, İran tarafından talep edilen Özel Oturum, bu akşam gerçekleştirilecektir. Basına kapalı formattaki toplantıya, tüm İİT üyesi ülkelerin katılımı öngörülmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel