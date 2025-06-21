İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Özel Oturumu Bu Akşam Gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu kapsamında, İran tarafından talep edilen Özel Oturum, bu akşam gerçekleştirilecektir. Basına kapalı formattaki toplantıya, tüm İİT üyesi ülkelerin katılımı öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel