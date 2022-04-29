İhtiyaç sahiplerinin bayramlıkları Turgutlu Belediyesinden

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek.

Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram sevinci yaşatacak. Kent genelindeki 3 şubesi ve 70 adet kıyafet toplama kumbarasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet gereksinimlerini karşılayan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri aracılığıyla bayramlık kıyafetler ücretsiz olarak teslim edilecek. Dosteli Merkezleri, 1 Mayıs Pazartesi Arefe günü de hizmet vererek ihtiyaç sahiplerinin bayram öncesinde bir nebze de olsa yüzünü gülümsetecek.

Hayırseverlerin bağışlarıyla her geçen gün daha fazla ailenin kıyafet ihtiyacını karşılayan Dosteli Merkezleri, gerçekleştirdiği söz konusu bu çalışmayla aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma geleneğini sürdürmüş olacak.

"Bayram sevinci bağışlarınızla çoğalsın"

Bayram sevincinin çoğalması için hayırseverlere kıyafet bağışında bulunma çağrısı yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Bayram kültürümüzde önemli bir yere sahip olan bayramlıkları Dosteli Merkezlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak bayram mutluluğunu yaşamalarına vesile olacağız. Bayram sevincinin dayanışma ile çoğalabilmesi adına hayırseverlerimizin merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmasını rica ediyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel