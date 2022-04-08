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İhtiyaç sahiplerine süt ve gıda kolisi yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İhtiyaç sahiplerine süt ve gıda kolisi yardımı

Bilecik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıtıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıtıldı.

Sosyal belediyecilik anlamında gerçekleştirdiği uygulamaları sürdüren Bilecik Belediyesi ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileler ile çocukları yalnız bırakmadı. Ramazan ayı boyunca her gün 500 kişilik sıcak yemeği vatandaşlarla buluşturan Bilecik Belediyesi aynı zamanda 266 çocuğa da süt dağıtımı yapıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, süt paketleri ile gıda kolilerini evlere teslim ederek, vatandaşın memnuniyetini kazanıyor. Devam eden uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

İhtiyaç sahiplerine süt ve gıda kolisi yardımı

İhtiyaç sahiplerine süt ve gıda kolisi yardımı

İhtiyaç sahiplerine süt ve gıda kolisi yardımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Bilecik, Yerel, Haberler

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