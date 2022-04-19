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İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi tarafından Güldere köyünde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi tarafından Güldere köyünde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyetlerine devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Kızılay ekipleri, bu çerçevede gıda kolisi dağıtımını bu kez Güldere köyünde gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşan Kızılay ekipleri, bağışçılar sayesinde hazırlanan gıda kolilerini ailelere teslim etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Kızılay, Düzce, Yerel, Haberler

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