İhtiyaç sahiplerine 190 bin 500 lira nakit ve 100 gıda kolisi yardımını

Kütahya Yardım Sevenler Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Yardım Sevenler Derneği, bu yıl Ramazan ayında 190 bin 500 lira nakit ve 100 gıda kolisi yardımında bulundu.

Dernek tarafından bu yıl Ramazan ayına özel 200 adet 400 liralık, 400 adet 250 liralık, 35 adet 300 liralık yardım kartı ve 100 gıda kolisi yardımında bulundu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel