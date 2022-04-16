İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Gürünlü hayırseverler her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Gürün Kültür Vakfı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sivas'ın Gürün İlçesindeki ihtiyaç sahibi hemşerilerini yalnız bırakmadı. Dernek yöneticileri hayırseverler tarafından bağışlanan 20 koyunu kesip parçalayarak, muhtarlar vasıtası ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ayrıca bin 20 aileye 770 TL'lik yardım çekleri dağıtıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel