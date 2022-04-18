İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Kızılay, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kızılay Düzce Şubesi çalışanları, gönüllüleri ve hayırseverler tarafından hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dağıtımlar çerçevesinde ekipler bu kez Karadere Hasanağa, İslahiye, Üçyol, Fevziye, Şaziye, Bahçeköy ve İstilli köylerinde çalışma yürüttü. Tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri teslim edildi. - DÜZCE