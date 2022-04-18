İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor - Haberler

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İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Kızılay, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kızılay Düzce Şubesi çalışanları, gönüllüleri ve hayırseverler tarafından hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dağıtımlar çerçevesinde ekipler bu kez Karadere Hasanağa, İslahiye, Üçyol, Fevziye, Şaziye, Bahçeköy ve İstilli köylerinde çalışma yürüttü. Tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri teslim edildi. - DÜZCE

İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısını Kızılay çalıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay, Düzce, Yerel, Haberler

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