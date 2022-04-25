İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den - Haberler

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İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi örnek bir uygulamaya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları hijyen kurallarına uygun bir şekilde bakımlarını yapıyor.

MUĞLA (İHA) - Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi örnek bir uygulamaya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları hijyen kurallarına uygun bir şekilde bakımlarını yapıyor.

Evde Bakım Hizmetleri vatandaşların kapısını çalan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları hijyen kurallarına uygun bir şekilde tıraş ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bayram tıraşı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların 444 48 01 nolu Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli oluyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Muğla, Yerel, Haberler

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