İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde kişisel bakım ve banyo hizmeti

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ata projesi çerçevesinde "Evimde Mutluyum" sloganıyla yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlar için evde kişisel bakım ve banyo hizmeti veriyor.

Evde kişisel bakım ve banyo hizmetlerinden yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan, kendi imkanları ile kişisel bakım ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamayan, bir başka kimsenin yardımına ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Osmaniye Belediyesi, 'Evimde Mutluyum' sloganı ile yatağa bağımlı ve ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayan vatandaşlar için ücretsiz olarak sağlık taraması, ozonlu su ile hastanın yatağında özel bir havuzda banyo hizmeti, saç-sakal tıraşı, tırnak kesimi, genel vücut temizliği ve yatak yaralarının pansumanın yapılması gibi hizmetleri de vatandaşlara sunuyor.

Her vatandaşın gönlüne dokunmaya gayret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, "Birlikte yaşadığımız şehrimizde gücümüz yettiğince her vatandaşımızın gönlüne dokunmaya büyük gayret gösteriyoruz. Ata projemiz çerçevesinde kişisel bakıma ihtiyaç duyan hemşerilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Asla da yalnız bırakmayacağız. Dualarını her an üzerimizde hissettiğimiz bizleri büyütüp bu yaşa getiren büyüklerimiz ve engelli kardeşlerimiz için verdiğimiz bu hizmeti sosyal belediyecilik anlayışıyla Allah'ın izni ile gücümüz yettiğince devam ettireceğiz" dedi.

Öte yandan evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyenler 0328 440 00 80 numaralı çağrı merkezini arayarak talepte bulunabilir veya Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Destek Birimine başvurabilirler. Talepler doğrultusunda ekipler tarafından yerinde inceleme yapıldıktan sonra ilgili hastaya randevu verilerek belirli periyotlar halinde hizmetten yararlanması sağlanacak. - OSMANİYE

