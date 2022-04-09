İhtiyaç sahibi görme engellilere erzak kolisi desteği yapıldı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yardımseverler tarafından görme engellilere Ramazan ayında destek olabilmek amacıyla erzak kolisi dağıtıldı.

Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği üyesi ihtiyaç sahibi görme engelli vatandaşlara, ayçiçek yağı, un, toz şeker, makarna, şehriye, zeytin, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, tuz, çay, salça ve pirinç içeren 13 ürünlük 105 adet erzak kolisi dağıtıldı.Üyelerine destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Görsem Genel Başkanı Selahattin Oktay, rehabilitasyon merkezindeki ihtiyaç sahiplerine de erzak kolisi gönderildiğini söyledi. Ayrıca Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi üyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yiyecek, içecek, kıyafet, ayakkabı gibi gerekli şeyleri dağıtımlarını yapıyoruz. Üyemiz olan 200'den fazla kişiye her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde bulunan öğrencilerimize de yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün gelen desteklerin bir kısmını burada üyelerimize dağıttık. Bir kısmını da rehabilitasyon merkezimize göndererek öğrencilerimize dağıttık." - ESKİŞEHİR