İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Sungurlu Ticaret Borsası tarafından 667 ihtiyaç sahibi aileye 100 bin TL tutarından gıda alışveriş çeki dağıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkıları ile Sungurlu Ticaret Borsası tarafından ramazan ayı nedeniyle 667 yoksul ve muhtaç aileye 150 TL, toplamda 100 bin TL'lik alışveriş çeki dağıtılarak, ilçenin 4 yerel market'den ihtiyaç sahipleri ailelere yardımda bulunuldu.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destek verdiği yardımlar, borsamız yönetim kurulu üyeleri, Meclis kurulu üyeleri ve borsa üyeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her yıl yapılan bu yardımlar konusundaki katkılarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel