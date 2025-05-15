İhsaniye Kaymakamı Bildirici, Eğitim ve Sağlık Etkinliklerine Katıldı

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, İhsaniye Milli Eğitim Müdürü Arif Kavas ile birlikte Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinliğin ardından İhsaniye Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Kaymakam Bildirici, Başhekim Opr. Dr. Osman Şan'dan hastane çalışmaları ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Günün son programında ise Osmanköy Ortaokulu ve İlkokulu'nda uygulanan İhya Projesi kapsamında düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Bildirici tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR