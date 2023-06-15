İhsangazi Kent Meydanı 'siyez şenliği' ile açıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde inşa edilen kent meydanı düzenlenen törenle açıldı. Meydanda düzenlenen şenlikte ise İhsangazi siyezi ve siyez ürünleri tanıtıldı.

İhsangazi Kaymakamlığı ve İhsangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İhsangazi Siyez Şenliği, İhsangazi Kent Meydanı'nın açılış programı ile gerçekleştirildi. Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilçe protokolü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda kent meydanı dualarla hizmete açıldı. Şenlik çerçevesinde ise yemek yarışması yapıldı. Program çerçevesinde gerçekleştirilen halk oyunları, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, canlı müzik programları renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte vatandaşlar tarafından yapılan siyez ürünleri de açılan stantlarda sergilendi.

Programda konuşan İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçede yürüttükleri çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Siyezin gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalışmalara da imza attıklarını kaydeden Sağlık, "Siyezimizi nasıl bizlerden önceki nesillerden devraldıysak, bizden sonraki nesillere devredebilmek amacıyla bir siyez şenliği tertip etmiş olduk" dedi.

Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Dünyası Günleri ile farklı ülkelerden gelen Türk topluluklarını Kastamonu'da buluşturduklarını belirtti. Kastamonu'da üretimin desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Vidinlioğlu, bu anlamda her türlü çalışmayı desteklemeye çalıştıklarını ifade etti.

İhsangazi Kaymakam Vekili Taha Genç de yaptığı konuşmasında kent meydanının ilçeye kazandırılması ve düzenlenen şenlikten duydu memnuniyeti dile getirdi.

Programda son olarak konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bugün iki tane etkinliğimizi arkadaşlarımız bir programda buluşturdu. Bizler de iştirak etmekten mutluluk duyuyoruz. Bir tarafta şehirler için vaz geçilmez olan kent meydanımız var. Burada da bir ihtiyaç vardı. Belediye başkanımız ve ekibi bu ihtiyacı giderdi. Sağ tarafımızdaki alanla da burasının bütünleşmesi lazım. Bu olduğunda burası insanların buluşma mekanı haline çok güçlü bir şekilde gelecek. Öte yandan da Kastamonu kadını denilirken, br farkındalığı var. Kastamonu özeline geldiğimizde 10 Aralık Kadın Platformu kurulduğundan beri, çok kıymetli başkanları ve üyeleri ile beraber hem kültürel hem sosyal alanda kadının gücünü, sesini çok güçlü bir şekilde duyuruyorlar. Onların da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İşleri Başkanlığı tarafından desteklenen 'Kastamonu Kültürüne Sahip Çıkıyor' projesi çerçevesinde de burada buluştuk. İhsangazi denilince akla ilk gelen siyez ve siyez ürünleri. Bu anlamda erkeklerden daha fazla bu işlere yatkın oldukları için kadınların daha çok bu alanda yer almaları lazım. Doğal ürünlerimizin korunması, yaşatılması, bunların ekonomiye katkı sağlaması anlamında KUZKA vasıtasıyla, Gücün, Emeğin Platformu çerçevesinde ilimiz ve bölgemizdeki kadın kooperatiflerimize her türlü araç gereçlerini sağlayacak çok büyük projeyi devreye almıştık. Bu anlamda İhsangazi'deki hanım kardeşlerimize de desteklerimizi yaptık" diye konuştu. - KASTAMONU