İhlas Vakfı, STK Fest'te Öğrencilerle Buluştu
Küçükçekmece'de düzenlenen STK Fest'te İhlas Vakfı'nın standı büyük ilgi gördü. Vakıf, öğrenciler için eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikler düzenledi. Ayrıca, yapay zeka ile proje yazma ve şiir yazma yarışmaları gerçekleştirildi.

İhlas Vakfı, Küçükçekmece'de özel bir üniversitede Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen STK Fest'te yerini aldı. İhlas Vakfı standında birçok öğrenciyi ve misafiri ağırlarken, gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu. İhlas Vakfı standında öğrencileri bilgilendiren ve eğlendiren etkinlikler düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın "Gördüğünüz gibi standımıza gençlerimiz ilgi gösteriyor. Burada yüzlerce vakıf stantlarını açmış durumda. Biz de birkaç yarışma ve birçok etkinlikle bu programa iştirak ettik. Etkinliklerimizden bir tanesi yapay zeka ile proje yazma yarışmasıydı. Bu yarışmaya Türkiye genelinde 108 üniversiteden 350'den fazla öğrencimiz iştirak etti. Bunlar uygulanabilir projelerinin kodlarını yapay zeka ile yazdılar. Ayrıca yapay zeka ile şiir yazma yarışması gerçekleştirdik. Bu yarışmaya da Türkiye'nin birçok üniversitesinden gençlerimiz iştirak ettiler. Biz ilgiden dolayı çok mutluyuz. Gençlerimizi stantlarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem eğlence hem de eğitim

İki gün boyunca sürecek olan etkinlikte STK atölyeleri ve eğitimleri, staj ve gönüllülük görüşmeleri, kulüp stant etkinlikleri, afet ve insani yardım sergisi, uluslararası STK'larla tanışma fırsatı gibi imkanlar da öğrencilere tanınacak. Öğrenciler bu sayede hem eğlenecek hem de eğitimlerine katkıda bulunabilecek. - İSTANBUL

