İhlas Vakfı Öğrenci Yurdu'nda Kültürel Gezi Düzenlendi

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan yabancı ve Türk öğrenciler, şehrin tarihi mekanlarını gezip birlikte piknik yaptı.

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik, birbirleriyle kaynaşmaları ve şehri tanımaları için gezi düzenlendi. Yurt Müdür Yardımcısı Murat Masatcı'nın rehberliğinde gerçekleştirilen gezi programında, Şaban-ı Veli Külliyesini ziyaret eden öğrenciler daha sonra Kadı Dağı Piknik alanında piknik yaptı. Benli Sultan Külliyesini de ziyaret eden öğrenciler, hem öğrendi hem de birbirleriyle kaynaşma imkanı buldu.

Öğrencilerin yaşadıkları şehrin kültürünü ve manevi değerlerini tanımasına önem verdiklerini ifade eden Yurt Müdürü Enis Köklü, "Amacımız ailelerin bize emanet ettiği gençlerin, devletimizin de desteği ile ilim, ahlak ve çalışkanlıkta örnek olmalarını sağlamaktır. 13 ülkeden gelen 65 öğrenci ve yurtiçinden 85 olmak üzere toplam 150 öğrencimiz var. Öğrenciler bizim için çok kıymetli. Onlardan ilme, irfana, memleketimize hizmet bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU