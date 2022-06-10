İhlas Vakfı, 5 ülke ve yurt içindeki 27 noktada kurban bereketini yaşatacak - Haberler

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, hayırseverlerin vekalet verdiği kurbanları yurt dışında 5 farklı ülkenin yanı sıra, yurtiçinde de 27 noktada yapılacak kesimlerle ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere ulaştıracaklarını belirtti.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Denizli'de İhlas ailesiyle buluştu. Aydın'ın İhlas Vakfı'nın yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdiği etkinliğe, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Denizli Bölge Müdürü Hakan Bar, İhlas Vakfı Denizli İl Temsilcisi Mustafa Alparslan, Türkiye Gazetesi, İhlas Pazarlama ve İhlas Yetkili Servis çalışanları ile İhlas Vakfı gönüllüleri katıldı.

İhlas Vakfı'nın tüm imkanlarını seferber ederek yurtiçi ve yurtdışında Türkiye'yi en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ettiğini belirten Aydın, "Yurtiçi ve yurtdışında İhlas'ın değerlerini temsil ederek hizmet ederek, bayrağımızı Afrika ve Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede dalgalandırıyoruz. Eğitim hizmetlerimiz çerçevesinde online olarak bin 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verdik ve yeni dönem için kayıtlar devam ediyor. 7'den büyük herkes için online olarak Kur'an-ı Kerim kursları düzenliyoruz. Bunların yanında İngilizce ve Arapça eğitimlerimiz de var. Bu ve bunun gibi çeşitli online eğitimlerimiz sürüyor. Afganistan ve Afrika'nın birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı ve Selçuklu'nun yolunu yaymak için uğraşıyoruz" dedi.

Vekalet kurbanlar 5 ülke ve yurtiçinde 27 nokta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında 5 farklı ülkenin yanı sıra yurtiçinde 27 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını kaydeden Aydın, "2022 yılı yurtdışı kurban hisse bedelini bin 590 TL, yurtiçinde ise 2 bin 590 TL olarak belirledik. Hayırseverlerin vacip kurban, adak kurbanı, akika, şükür hayvanı ve ölmüş yakınları için verecekleri kurban vekaletlerini, Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan'da İslami usullere uygun keserek, elde edilen etleri bu ülkelerdeki yetim, fakir ve ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştıracağız. Yurtiçinde bağışlanan vekaleten kurbanlar ise 27 noktada kesilerek, öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edilecek. Yurtiçi ve yurtdışı kurban kesim videoları bağışçılara gönderilecek" diye konuştu.

Konferansın ardından, İhlas Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine destek veren hayırseverlere İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın tarafından hediye takdiminde bulunuldu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel