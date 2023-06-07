İhlas Pazarlama Aksaray'da yeni ofisi ile hizmette

AKSARAY - İhlas Pazarlama Aksaray Bayi Müdürlüğü'nün yeni ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İhlas Pazarlama'nın yeni ofisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde hizmet verecek. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz da açılışa katılmak üzere Aksaray'a geldi. Açılış töreninde konuşan Genel Müdür Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama olarak İhlas ailesinin tüm Türkiye'deki bayrak taşıyıcısı olduklarını belirterek, "Aksaray bölge merkezimizin açılışını yaptık. Son 3 yıldır gelişimimize paralel olarak Türkiye'nin her yerinde bize yakışacak mağazalar ve yine bize yakışacak bölge merkezleri açarak işimizi genişletmeye devam ediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin büyümesinin çok üzerinde her yıl cirolarımızı, gelirlerimizi katlayarak artan büyüyen bir İhlas Pazarlama ailesini temsil ediyoruz. Aksaray'da da bize yakışan bir bölge merkezi arayışımız birkaç yıldır devam etmekteydi. Gerçekten bundan öncesine göre, yani bundan 2 yıl öncesine göre işimizi burada 10'a katlamış durumdayız. Bu çok gurur verici. İhlas ailesinin bayrak taşıyıcı firması olarak İhlas'a yakışan yeni yerlere geçmekten ve işlerimizi büyütmekten, ailemize yeni üyeler katarak Türkiye'nin ekonomik gelişimine, işsizliğe bir nebze de olsa katkıda bulunup yeni istihdamlar açmaktan çok memnun oluyoruz. Büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğimize güveniyoruz. İnşallah bugün 6 bin 500 civarındaki İhlas Pazarlama personel sayımızı da önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 10 binlere taşımayı, yeni 3 bin 500'lük bir istihdam oluşturmayı da arzu ediyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İhlas Pazarlama Aksaray Bayi Müdürlüğü yeni ofisi konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı. Açılışın ardından Genel Müdür Orhan Korkusuz yeni ofisi gezerek bilgi aldı. Açılışa, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, şirket çalışanları ve davetliler katıldı.