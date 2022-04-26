İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu - Haberler

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İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da gerçekleşti. Ankara'nın gözde restoranlarından Masabaşı Kebapçısı'nda düzenlenen iftara TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci, TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ile İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi çalışanları katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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