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İhlas Medya Grubu'nun Ankara Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu

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İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar, Ankara'nın Tarihi Mutfak restoranında gerçekleştirildi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

ANKARA - İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da gerçekleşti. Ankara'nın gözde restoranlarından Tarihi Mutfakta düzenlenen iftara, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Behçet Aksoy ve 3 kurumun çalışanları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Yerel
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