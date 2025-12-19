Haberler

İHD Tunceli Şubesi: "Tüm Hasta Mahpuslar Tahliye Edilmelidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hakları Derneği Tunceli Şubesi Eş Başkanı Nurşat Yeşil, cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Yeşil, Türkiye hapishanelerinde en az 1412 hasta tutuklunun bulunduğunu ifade etti ve ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olan mahpusların yaşam hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi Eş Başkanı Nurşat Yeşil, cezaevlerinde en az 161'i kadın, bin 251'i erkek olmak üzere toplam bin 412 hasta tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirterek "Ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olanlar başta olmak üzere tüm hasta mahpuslar tahliye edilmelidir" dedi.

İHD Tunceli Şubesi, 19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerinde yapılan "Hayata Dönüş Operasyonu"nun yıl dönümünde açıklama yaptı. İHD Tunceli Şubesi Eş Başkanı Nurşat Yeşil, 20 cezaevinde eş zamanlı başlatılan ve üç gün süren operasyonlarda 30 mahpus ile 2 kamu görevlisi olmak üzere toplam 32 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Nurşat Yeşil, "Operasyonları protesto eden 2 bin 145 yurttaş gözaltına alındı, 58 kişi tutuklandı, sağ kalan mahpuslar ağır işkence ve tecrit uygulamalarına maruz bırakıldı, haklarında çok sayıda dava açıldı. 17 Kasım 2025'te Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise dava zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle sanıklar hakkında düşme kararı verdi. Birçok toplumsal davada olduğu gibi bu dosyada da cezasızlık politikası sürdürülmüştür. Bu kararı kabul etmiyoruz; sorumlular hak ettikleri cezaları alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Hapishanelerindeki hasta mahkumların durumuna da değinen Yeşil, "Ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olmasına rağmen tahliye edilmeyen çok sayıda mahpusun yaşam hakkı ihlal ediliyor. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 'cezaevinde kalabilir' raporları tahliyeleri engelliyor ve ölümlere yol açtıyor. Türkiye hapishanelerinde en az 161'i kadın, 1251'i erkek olmak üzere toplam 1412 hasta mahpus bulunuyor" dedi.

Taleplerini sıralayan Yeşil, "Katliamdan sorumlu tüm faillerin yargılanmasını, ağır tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilmesini ve F Tipi, Yüksek Güvenlikli, S Tipi ve Y Tipi hapishanelerin kapatılması, mahpusların tahliyelerini engelleyen İdare ve Gözlem Kurullarının kaldırılması, işkence ve kötü muamele iddialarının İstanbul Protokolü'ne uygun biçimde bağımsız ve etkili şekilde soruşturulması, yeterli beslenme, hijyen, kültürel ve sosyal haklar ile avukatları ve aileleriyle görüşme haklarının ayrım gözetilmeksizin sağlanması ve ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olanlar başta olmak üzere tüm hasta mahpusların tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
title