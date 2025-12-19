İHD Tunceli Şubesi: "Tüm Hasta Mahpuslar Tahliye Edilmelidir"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi Eş Başkanı Nurşat Yeşil, cezaevlerinde en az 161'i kadın, bin 251'i erkek olmak üzere toplam bin 412 hasta tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirterek "Ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olanlar başta olmak üzere tüm hasta mahpuslar tahliye edilmelidir" dedi.

İHD Tunceli Şubesi, 19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerinde yapılan "Hayata Dönüş Operasyonu"nun yıl dönümünde açıklama yaptı. İHD Tunceli Şubesi Eş Başkanı Nurşat Yeşil, 20 cezaevinde eş zamanlı başlatılan ve üç gün süren operasyonlarda 30 mahpus ile 2 kamu görevlisi olmak üzere toplam 32 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Nurşat Yeşil, "Operasyonları protesto eden 2 bin 145 yurttaş gözaltına alındı, 58 kişi tutuklandı, sağ kalan mahpuslar ağır işkence ve tecrit uygulamalarına maruz bırakıldı, haklarında çok sayıda dava açıldı. 17 Kasım 2025'te Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise dava zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle sanıklar hakkında düşme kararı verdi. Birçok toplumsal davada olduğu gibi bu dosyada da cezasızlık politikası sürdürülmüştür. Bu kararı kabul etmiyoruz; sorumlular hak ettikleri cezaları alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Hapishanelerindeki hasta mahkumların durumuna da değinen Yeşil, "Ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olmasına rağmen tahliye edilmeyen çok sayıda mahpusun yaşam hakkı ihlal ediliyor. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 'cezaevinde kalabilir' raporları tahliyeleri engelliyor ve ölümlere yol açtıyor. Türkiye hapishanelerinde en az 161'i kadın, 1251'i erkek olmak üzere toplam 1412 hasta mahpus bulunuyor" dedi.

Taleplerini sıralayan Yeşil, "Katliamdan sorumlu tüm faillerin yargılanmasını, ağır tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilmesini ve F Tipi, Yüksek Güvenlikli, S Tipi ve Y Tipi hapishanelerin kapatılması, mahpusların tahliyelerini engelleyen İdare ve Gözlem Kurullarının kaldırılması, işkence ve kötü muamele iddialarının İstanbul Protokolü'ne uygun biçimde bağımsız ve etkili şekilde soruşturulması, yeterli beslenme, hijyen, kültürel ve sosyal haklar ile avukatları ve aileleriyle görüşme haklarının ayrım gözetilmeksizin sağlanması ve ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olanlar başta olmak üzere tüm hasta mahpusların tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.