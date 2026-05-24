Haberler

İHD Gaziantep: "Yıllardır Israrla Soruyoruz; Kayıplarımız Nerede?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hakları Derneği (İHD) Gaziantep Şubesi, 17-31 Mayıs arasını kapsayan "Gözaltında Kayıplar Haftası" kapsamında Balıklı Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “1990’lı yıllarda sistematik hale gelen gözaltında kaybetmeler; yalnızca bireylere değil, toplumun tamamına yönelmiş ağır bir devlet şiddeti biçimi olarak hafızalara kazındı” denildi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Gaziantep Şubesi, 17-31 Mayıs arasını kapsayan "Gözaltında Kayıplar Haftası" kapsamında Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "1990'lı yıllarda sistematik hale gelen gözaltında kaybetmeler; yalnızca bireylere değil, toplumun tamamına yönelmiş ağır bir devlet şiddeti biçimi olarak hafızalara kazındı" denildi.

Açıklamaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

İHD Gaziantep Şubesi adına açıklamayı okuyan Fatma Güner, gözaltında kaybetmelerin Türkiye'nin yüzleşmesi gereken ağır insan hakları ihlallerinden olduğunu söyledi.

Güner, "1990'lı yıllarda sistematik hale gelen gözaltında kaybetmeler; yalnızca bireylere değil, toplumun tamamına yönelmiş ağır bir devlet şiddeti biçimi olarak hafızalara kazındı" ifadelerini kullandı.

"CEZASIZLIK POLİTİKALARI SÜRÜYOR"

Gözaltında kaybedilen kişilere ilişkin etkin soruşturmaların yürütülmediği ve sorumluların korunarak cezasızlık politikalarının sürdürüldüğünü söyleyen Fatma Güner, "Gözaltında kaybetme; uluslararası insan hakları hukuku ve ceza hukuku bakımından ağır bir ihlal, ayrıca insanlığa karşı suç niteliği taşımaktadır" dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi'ni imzalamaktan kaçındığını belirten Güner, gerçek toplumsal barışın ancak geçmişte işlenen ağır insan hakları ihlalleriyle yüzleşilmesi halinde mümkün olacağını ifade etti.

"Hakikatin açığa çıkmadığı, adaletin sağlanmadığı ve cezasızlığın sürdüğü bir yerde kalıcı barış kurulamaz" diyen Güner, gözaltında kaybedilen tüm kişilerin akıbetinin açıklanması, zorla kaybetme suçunun Türk Ceza Kanunu'nda insanlığa karşı suç olarak düzenlenmesi, cezasızlık uygulamalarına son verilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının eksiksiz uygulanmasını istediklerini bildirdi."

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi