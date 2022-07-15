İHA'nın haberi ses getirdi: "Dünyanın yaşayan en uzun boylu kadını" unvanına sahip kadına zorluklar çıkaran Türk Hava Yolları hatasından döndü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 5 kez Guinness Dünya Rekortmeni olan Rumeysa Gelgi'nin ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi Türk Hava Yolları'nın kendisine zorluklar çıkarması İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından THY özür dileyerek, hatasından döndü.

Guinness Dünya Rekorları'nın etkinliği için eylül ayında Amerika'nın Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrine gidecek olan Rumeysa Gelgi, seyahat konusunda zorluklar çıkaran THY'nin hatasını telafi ettiğini açıkladı. Türk Hava Yolları ile yaşadığı üzücü olayının İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılmasının ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den telefon aldığını belirten Gelgi, "Kendileri yaşadığım incitici durumdan dolayı son derece üzgün olduklarını, durumu değerlendirme aşamasında Türk Hava Yolları tarafından bir yanlışlık yapıldığını ve istemeden de olsa kırılmama ve yorulmama sebebiyet verdikleri için özürlerini ilettiler. Ek olarak hem benim hem de refakatçimin biletlerinin tam iadesinin yapılıp, ücretsiz bilet düzenleyeceklerini belirttiler. Ben kendilerine kesinlikle böyle bir talebim olmadığını tekrar belirttim. Ancak bizzat Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın isteği bu şekildeymiş" dedi.

Yahya Üstün ile görüşmesinden sonra Türk Hava Yolları Müşteri İlişkileri Müdürü Ramazan Yaşa le de görüştüğünü ifade eden Gelgi, "Şuanda hem kendi sedye biletimin hem de refakatçime almak zorunda kaldığım biletin tutarları bana iade edilmiş durumda. Aynı zamanda yeni düzenlenen biletlerin numaraları da tarafıma iletildi. Ben hem şahsım hem de ailem adına başta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat olmak üzere Türk Hava Yollarına gösterdikleri incelik, duyarlılık ve durumu telafi etmedeki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

THY inceleme başlattı

Türk Hava Yolları'nın prosedürlerle ilgili inceleme başlattığını vurgulayan Gelgi, şunları kaydetti:

"Ayrıca kendileri bana kurum olarak kendi içlerinde geniş bir inceleme başlatacaklarını, sedye yolculuk prosedürlerinde bulunan ekonomi sınıfının en yüksek ücretinden biletlendirme veya yüzde 25 engelli indiriminin uygulanamaması gibi mantıklı bir açıklaması bulunmayan prosedürlerin düzeltilme çalışmalarının başladığını, sedye üzerinde seyahat etme ihtiyacı duyan yolcuların bundan sonra daha makul ve zahmetsiz prosedürler çerçevesinde seyahat edeceğini belirttiler. Eylül ayı sonunda yapacağım San Francisco seyahati benim hem ilk yurt dışı seyahatim hem de ilk uçak yolculuğum olacak. Bundan sonraki seyahatlerimde de bu tarz üzücü durumlar yaşamadan Türk Hava Yolları ile uçmaktan büyük onur ve gurur duyacağım."

Olay

Eylül ayında Amerika'nın Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrine gidecek olan Rumeysa Gelgi, skalyoz hastalığı, omurgasında platin ve 30 vida olması nedeniyle en fazla 2 saat oturarak durabiliyor. Gelgi'nin, bu özel durumu nedeniyle uçak seyahatini sedye üzerinde yapması gerekiyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın sedye ile seyahat prosedürü ile uçmak için başvuruda bulunan Gelgi, hiç ummadığı engellerle karşı karşıya kaldığını söyledi. 13 saat sürecek olan San Francisco uçuşunu sedye ile yapması gereken Gelgi, bunun için kendisine ekonomi sınıfında 6 koltuk sedye için, bir koltuk da refakatçi için satın alması gerektiğinin söylendiğini belirtmişti.

THY, Gelgi'den 270 bin liraya yakın bilet parası almış ve engelli raporu olmasına rağmen indirim de yapmamıştı.