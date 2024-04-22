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İHA, Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini havadan görüntüledi

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İhlas Haber Ajansı (İHA) Turizm Haftası nedeni ile Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini havadan görüntüledi. Gün batımından gün doğumuna, rengarenk görüntüler ile Ankara'nın tarihi dokusunu ve önemli mekanlarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan görüntülerde, Kule'den, Kale'ye Kocatepe Camii'nden, Hamamönü'ne kadar Ankara'nın önemli tarihi yapılarını ve mekanları bulunuyor. Öte yandan Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile ilkbaharın güzellikleri de ortaya çıkmış oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı (İHA) Turizm Haftası nedeni ile Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini havadan görüntüledi.

Gün batımından gün doğumuna, rengarenk görüntüler ile Ankara'nın tarihi dokusunu ve önemli mekanlarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan görüntülerde, Kule'den, Kale'ye Kocatepe Camii'nden, Hamamönü'ne kadar Ankara'nın önemli tarihi yapılarını ve mekanları bulunuyor.

Öte yandan Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile ilkbaharın güzellikleri de ortaya çıkmış oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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