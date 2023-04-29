İGM 2 Mayıs da toplanıyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) mayıs ayı çalışmaları 2 Mayıs da yapılacak toplantı ile başlayacak.

İGM mayıs çalışmaları çerçevesinde çok sayıda gündem maddesini görüşülerek karara bağlanması ya da ilgili komisyonlara havale edilmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 hafta sürmesi beklenen çalışmalarda 27 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanacağı kaydedildi. Toplantılarda ayrıca köylerle ilgili gündem dışı konularında gündem dışı görüşüleceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR