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Iğdırlılar Kan Bağışı İçin Seferber Oldu

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Iğdır'da Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Şehir genelinde vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için kan bağışında bulundular. Kampanya, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirildi ve yaklaşık 200 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Iğdırlılar kan bağışı için seferber oldu

IĞDIR - Iğdır'da Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Iğdır'da Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası, şehir genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, ihtiyaç sahibi hastalar için yardımda bulunmak amacıyla kampanyaya akın etti. Kampanya, Zübeyde Hanım Bulvarında kurulan stantlarda gerçekleştirildi. Gönüllüler, sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle kan bağışında bulunurken, Kızılay yetkilileri de kan bağışının önemine dikkat çekti. "Bir ünite kan, üç hayat kurtarabilir" mesajıyla yola çıkan kampanya, birçok vatandaşın katılımıyla sürdü. Kan bağışı yapmanın önemine dikkat çeken bağışçılardan Mehmet Servan; "Bu 24. kan verişim. Kan verdiğim zaman kendimi daha rahat hissediyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bir gün her insanın kana ihtiyacı olabilir. Herkesin kan vermesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Iğdır'da üç gündür süren kan bağışı bugün sona ererken bağış sonunda yaklaşık 200 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Iğdırlılar Kan Bağışı İçin Seferber Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel

Kızılay Sağlık Yerel Yaşam Iğdır

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