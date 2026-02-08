Iğdır Valisi Taşolar Dilucu Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Dilucu Gümrük Kapısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Üç ülkeye sınır konumuyla Türkiye'nin stratejik ticaret noktalarından biri olan Iğdır'da Vali M. Fırat Taşolar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda denetim ve incelemeler gerçekleştirdi. Gümrük faaliyetleri, TIR geçişleri ve sınır ticareti hakkında yetkililerden brifing alan Vali Taşolar, personelle de bir araya gelerek yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekti.

"Iğdır, bölgesel kalkınmanın merkez üssü"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Taşolar, Iğdır'ın lojistik potansiyeline vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Iğdır; dış ticaret, lojistik ve bölgesel kalkınma açısından hayati bir öneme sahip. Üç ülkeye sınır komşusu olmamızın sağladığı bu avantajı, Dilucu Gümrük Kapısı'ndaki verimliliği artırarak taçlandırıyoruz. Buradaki hareketlilik sadece şehrimizin değil, ülkemizin ihracat hedefleri için de büyük önem taşıyor."

10 bin ağır vasıta geçişi

Ziyaret vesilesiyle Dilucu Gümrük Kapısı'nın geçen aya ait operasyonel verileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre geçen ay gümrük kapısından Türkiye'ye 6 bin 812 TIR/kamyon giriş yaparken, 3 bin 281 araç ise çıkış yaptı. Toplamda 10 bini aşkın ağır vasıta trafiği yönetildi.

Kapıdan 7 bin 24 hususi binek araç geçerken, giriş-çıkış yapan toplam yolcu sayısı 35 bin 381 olarak kayıtlara geçti.

Vali Taşolar, sınır ticaretinin daha sağlıklı yürütülmesi ve geçişlerin hızlandırılması adına gümrük sahasındaki teknolojik altyapının önemine değinerek, ticaretin kolaylaştırılması noktasında çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirtti.