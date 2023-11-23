Iğdır Üniversitesinde ' Kızılay Butik Evi' açıldı

IĞDIR - Türk Kızılay ve Iğdır Üniversitesi işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanması amacıyla butik açıldı.

Iğdır Üniversitesi ile Türk Kızılay Iğdır Şubesi arasında imzalanan Kızılay Butik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük binasında 'Kızılay Butik Evi' açıldı. Iğdır Üniversitesinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanması amacıyla Kızılay tarafından açılan butikte bayanlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturuldu. Bu bölümlere gelen öğrenciler kendi isteklerine ve bedenlerine göre 4 parça giysi alabiliyor. Öğrencilerin yoğun talepte bulunduğu 'Kızılay Butik Evi' her yıl açılırken hizmetin devam etmesi için bağışçıların bağış yapması da büyük önem taşıyor.

Iğdır Üniversitesi öğrencilerinden Mine Turan açılan butikte ihtiyaç sahibi bütün öğrencilerin faydalandığını belirterek; "Kızılay'ın bize sunduğu bu imkanlar ile ihtiyaç sahibi öğrenciler faydalanıyor. Bende buraya ihtiyacım olan bir şeyler varsa almaya geldim. Eğer ihtiyacım olan bir şey varsa alacam yoksa almadan çıkacam" dedi.

Iğdır Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Atalay açılan butikte birçok öğrenciye destek verdiklerini ve bu çalışmalarının devamı için bağışçılardan destek beklediğini söyleyerek; "Burası üniversitemizde bulunan öğrenci butik evimizdir. Biz burada haftanın 2 günü kızlara ve erkeklere ayrı günlerde olmak üzere günlük üçer, dörder saat öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını hayır severlerden gelen bağışlar doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Her öğrenciye her dönem dörder ürün vermeye gayret ediyoruz. İnşallah bu şekilde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını bağışçıların bağışları desteğiyle bu şekilde artırmak istiyoruz" dedi. Butik Evi; çarşamba günleri kadınlara, cuma günleri ise erkeklere hizmet veriyor.