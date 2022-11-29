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Iğdır Üniversitesi'ndeki Su Deposu İnşaatında Kalıp Çöktü: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralandı

Yerel Haberler

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’ndeki su deposu inşaatında, beton döküldükten sonra kalıp çöktü. Çökme sonucu bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise yaralandı.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'ndeki su deposu inşaatında, beton döküldükten sonra kalıp çöktü. Çökme sonucu bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise yaralandı.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yapımı devam eden su deposunda, dün akşam saatlerinde beton döküldükten yaklaşık yarım saat sonra kalıp çöktü. Çökme sonucunda iki işçi yaralanırken 44 yaşındaki Tayfun Koç enkaz altında kaldı.

Olay yerine çağırılan Iğdır Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkazda arama-kurma çalışması başlattı. Ekipler, dün gece saatlerinde Koç'un cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Iğdır Üniversitesi Iğdır Yerel Haberler

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