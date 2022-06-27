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Iğdır sağanak yağışa teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
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Iğdır sağanak yağışa teslim oldu Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Iğdır merkez ve köylerde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor.

Iğdır sağanak yağışa teslim oldu

IĞDIR - Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Iğdır merkez ve köylerde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor.

Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor. Iğdır merkez ve köylerde etkili olan yağış bazı yerlerde küçük göletler oluşturdu. Iğdır merkez ile merkeze bağlı Karagüney Köyü'nde etkili olan sağanak yağış etkisini gözler önüne serdi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Iğdır'ın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ve gün içerisinde beklenen sıcaklığın ise 30 derece olması sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmesi tahmin edilmektedir" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

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