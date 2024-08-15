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Iğdır'ın Karaçomak Köyünde Tarihi Zor Kalesi Havadan Görüntülendi

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Iğdır'ın Karaçomak (Zor) köyünde, 3 bin metre yükseklikteki tarihi Zor Kalesi havadan görüntülendi. Zirvede yerleşim alanların defineciler tarafından kazıldığı ortaya çıktı.

Iğdır'ın Karaçomak (Zor) köyünde, 3 bin metre yükseklikteki tarihi Zor Kalesi havadan görüntülendi. Dağın zirvesinde yer alan ve daha önce pek bilinmeyen yerleşim alanları da ilk defa bu görüntülerle ortaya çıktı. Zirvede yerleşim alanların defineciler tarafından kazıldığı ortaya çıktı.

Iğdır merkeze bağlı 23 kilometre uzaklıktaki Karaçomak eski adı ile Zor köyünde bulunan 3 bin metre yükseklikteki tarihi Zor Kalesi ilk defa havadan görüntülendi. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Zor kalesi Zor Vadisine hakim bir tepe üzerine kurulmuş. Etrafı doğal yapılar ile çevrili olan kale Zor sıra dağları arasında yer alıyor. Kalenin hangi tarihte kurulduğu bilinmemektedir. Kalenin zirvesinde yerleşim yerlerin olduğunu gören defineciler zorlu parkura rağmen zirveye çıkarak define için bütün alanı kazmışlar. Köstebek yuvasına dönen alanda yerleşim yerlerini görmek mümkün oluyor. Kalenin defineciler tarafından kazılarak tarihin yok edildiğini belirten Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, "Şimdi biz şu anda Zor dağındayız. Zor Dağı Iğdır'ın Karaçomak köyü diğer adı ile Zor köyü onun tam yukarı kısmında Zor sıra dağları var arkamızda şu anda bulutlardan dolayı gözükmüyor. Bulutların arasında olan kendi başına bağımsız bir dağdır. Yaklaşık 3 bin metre rakımda olan bir yerdir. Bu dağın özelliği şudur. Burası eski medeniyete ait bir kaledir. Burada kale olması kaleyi burada biz keşfettik. Dağın zirvesine çıkarken şu anda görüyorsunuz defineciler burayı biraz tahrip etmiş ama kalenin kalıntılar halen duruyor. Hangi yüzyıla ait olduğu bilinmiyor. Çünkü çok eski zaman içerisinde kalenin aşağı tarafındaki duvarları deforme olmuş ve bu kalenin surları artık doğal bir yapıya dönmüş. Ama halen zirve kısmında kalenin kalıntılarını görebiliyoruz. Bence buranın bir arkeolojik ekibin burayı ele alıp bu kalenin hangi yüzyıla ait hangi yıllarda yapıldığını ortaya çıkarması lazım. Biliyorsunuz Iğdır medeniyetler şehri Ağrı dağının eteklerinde olduğu için medeniyetler şehri. Buraya bir sürü medeniyet gelmiş bir sürü insanlar burada hayatlarına devam etmiştir. Dolayısıyla Iğdır ve çevresinde bu tarz kalelere rastlamayı gayet doğal bir şekilde karşılıyoruz. Çünkü çok yaşam yeri var burası eski medeniyete ait. Şu anda bu yüksek rakımda biraz yolu engebeli ve zor gerçekten parkuru zor bir parkurdur. Buna rağmen çıkılabiliyor ve gelinebiliyor. Burası turizm içinde müthiş bir yerdir. Buranın manzarası çok ilginç çok güzel bir manzaradır. Sürekli bulutlar sizin altınızda sürekli bulutların üstündesiniz" dedi. Son zamanlarda dağcıların da rotası arasında yer alan Zor kalesinin zirvesine çıkanlar hem eski yerleşim yerlerine hem de manzaranın eşsiz güzelliğine şahitlik ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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