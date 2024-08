Iğdır'ın Asma köyünde su sıkıntısı: Çocuklar kilometrelerce su taşıyor

Iğdır merkeze bağlı 33 kilometre uzaklıktaki Asma köyü sakinleri, su şebekeleri çekildiği halde köy içinde açılmış bir su kuyusu olmadığı için içme suyu ihtiyaçlarını 2 kilometrelik mesafeden eşek sırtında su taşıyarak karşılıyorlar.

Iğdır'ın Asma köyünde yaşayan çocuklar, günlük hayatlarının bir parçası haline gelen su taşıma zorluğuyla mücadele ediyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında, köydeki çeşmelerin kuruması ya da yetersiz su akıtması, çocukları her gün kilometrelerce uzaklıktaki su kaynaklarına yönlendiriyor. Köylerin birçoğunda su kaynakları ve altyapı eksiklikleri nedeniyle evlere su ulaştırılamazken, bu eksiklik özellikle çocuklar için büyük bir yüke dönüşüyor. Genellikle ailelerine yardım etmek için su taşıyan çocuklar, sabah erken saatlerde eşeklerine bidonları yükleyerek, bazen kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor. Köy halkı, yıllardır süren bu su sıkıntısının bir an önce çözülmesini talep ediyor. Bazı köylüler kendi imkanlarıyla kuyular kazsa da, bu da her zaman yeterli olmuyor. Köyde su şebekeleri çekildiği halde bir su kaynağının bulunmamasından dolayı çeşmeler sürekli akmıyor.

"Günde iki veya üç defa 2 kilometre yol gidip geliyoruz"

İçme suyunun temini için ailelerine yardım ettiklerini belirten Adem Şengül; "Köyde su olmadığı için günde iki veya üç defa aşağıdaki köye gidip su getiriyoruz" Hayvanlar için su tankerleri ile Iğdır'dan taşınan suları bidonlara boşaltan Şengül; "Böyle tankerlerle su getirip bu suyu da koyunlara veriyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Çetin Şengül sıcak geçen yaz aylarının kendileri için çok zor olduğunu belirterek hayvanlar için açtıkları birkaç su kuyusunun da selden dolayı kapandığını dile getirerek; "Burada birkaç tane su kuyusu vardı. Selden dolayı bu kuyular kapandı. Biz yine kendi imkanlarımız ile bir kuyu açtık ama daha güzel kuyular açılabilir. Bizim istediğimiz burada veya köy içinde bir kuyu açılması. Hem içme suyu hem de hayvanlar için suyun karşılanmasını istiyoruz. Birkaç defa ilgili yere başvurduk. Ama hala mağduruz. Yan köylerden su alıyoruz. Bizde diğer köylüler gibi çeşmelerimizden su almak istiyoruz. Bazı köyler ekinlerini bile suluyorlar. Bizde bırakın ekin suyunu içme suyu bulamıyoruz. Yan köylerden hayvan yardımı ile su alıyoruz. Biz yeni bir şebeke çekilmesini istemiyoruz. Zaten herkesin evinde çeşmesi var. Ama o çeşmelerden su akmıyor" dedi.

"Su olmayınca köylüler köyü boşalttı"

Suyun olmamasından dolayı köylülerin köyü boşalttığını belirten Şengül; "Köyde su olmadığı için köylüler köyü boşaltmaya başladı. Şu an hayvan besleyenler hem çobana para veriyor hem ota para veriyor. Birde kalkıp suya para veriyorlar. Su olmadığı için köylüler şehre gitmeye başladı. Şu an pek bir ev yok. Onlar da gitmeyi düşünüyor. Köy şu an boş kalmış durumdadır" dedi.

"Sular boşuna akıyor"

Köy içinde geçen derenin yaz ayı hariç diğer aylardan aktığını söyleyen Şengül; "Bu derede yaz ayı hariç su akıyor. Aşağıda bir gölet yapsalar o gölet dolar. Hiç olmasa hayvanların suyu oradan karşılanır. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Su taşıma çilesi, Iğdır'ın birçok köyünde sadece çocukların değil, aynı zamanda köy halkının da günlük hayatını zorlaştırıyor. Çocuklar ise bu zorluğun en masum kurbanları olarak, eğitimleri ve çocukluklarını bu ağır yükün gölgesinde geçirmeye devam ediyor. - IĞDIR