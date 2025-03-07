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Iğdır Hayvan Pazarı 10 Mart'ta Yeniden Açılıyor

Iğdır Hayvan Pazarı 10 Mart'ta Yeniden Açılıyor
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Iğdır Ticaret Borsası, şap hastalığı sebebiyle kapatılan hayvan pazarının 10 Mart 2025 tarihinde yeniden hizmete açılacağını açıkladı.

Iğdır Ticaret Borsası, şap hastalığından dolayı kapanan hayvan pazarının 10 Mart Pazartesi günü yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

Iğdır Ticaret Borsası, 6 Şubat 2024 tarihinde şap hastalığından dolayı kapatılan hayvan pazarı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimizde bir süredir görülen şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatılan hayvan pazarımızın hastalığın tamamen kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan titiz çalışmalar sonucunda 10 Mart 2025 Pazartesi günü yeniden hizmete açılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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