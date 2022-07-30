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Iğdır haberi! Iğdır'da aniden bastıran yağmur korkuttu

Iğdır haber: Iğdır'da aniden bastıran yağmur korkuttu Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır'da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

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Iğdır'da aniden bastıran yağmur korkuttu

IĞDIR - Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır'da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır'da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu. Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Ağrı Doğubayazıt'tan Iğdır'a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkiinde dolu yağmur karışık yağışa yakalandı. Araba sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücüler yağışın hafiflemesi sonrası yollarına devam etti. Yağan yağmur sonrası küçük sel suları oluşurken oluşan yağmur bulutları görenleri hayrette bıraktı. Kavurucu sıcaklıklardan sonra etkili olan yağmurlar az da olsa kenti serinletti.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

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