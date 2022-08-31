Iğdır haber... 30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı

Iğdır yerel haberi | 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Zübeyde Hanım bulvarında bulunan Belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması devam etti. Çelenk sunulması sonrası Vali-Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, Valilik binasında protokolün tebriklerini kabul etti. Tebrik sonrası belediye meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Kafkas gösterisi, spor gösterisi ve tören geçişi ile son buldu.

Törene Vali-Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR