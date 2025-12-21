Haberler

Iğdır Futbol Kulübü: 1 Puanımızın Bile Masada Çalınması Durumunda Takımımız Lige Devam Etmeyecek

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarına tepki göstererek, ilerideki maçlarda 1 puanlarının bile çalınması durumunda lige devam etmeyeceklerini açıkladı.

(IĞDIR) - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından, "bundan sonra kulübün 1 puanının bile masada çalınması durumunda lige devam etmeyeklerini" bildirdi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Iğdır FK – Sivasspor karşılaşmasının 1-1 eşitlikle tamamlanmasının ardından Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sezon başından itibaren takımımızın 6 golü iptal edilmiştir. VAR çağırıyor, 'Gol bu pozisyon verebilirsin' diyor. Hakem 7 dakika izleyip vermiyor. Hakem iptal ediyor golü, VAR devreye girmiyor. Her defasında federasyona gidip 'pardonlarla' uğurlandık. Söz bitti. Bundan sonra Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün 1 puanın bile masada çalınması durumunda takımımız lige devam etmeyecektir. Futbol bitmiştir."

Kaynak: ANKA / Yerel
