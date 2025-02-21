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Iğdır-Doğubayazıt Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

Iğdır-Doğubayazıt Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı
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Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, araç geçişine izin vermiyor ve vatandaşları zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamaları konusunda uyarıyor.

Iğdır'da gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapanan yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, Iğdır çıkışında, Doğubayazıt yönüne araç geçişine izin vermedi. Kar ve buzlanma nedeniyle yolun tehlikeli hale geldiğini belirten ekipler, sürücüleri güvenlik açısından geri çevirdi. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça yolculuk yapılmaması ve güncel hava durumu bilgileri takip edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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