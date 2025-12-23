Haberler

Iğdır'da 71 Ortaokula Spor Ekipmanları Dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Iğdır'da bulunan 71 ortaokula spor malzemesi gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, sporun çocukların gelişimi için önemli olduğunu ifade etti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yaklaşık bir TIR dolusu spor malzemesi, Iğdır'daki 71 ortaokula dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Sporu, çocuklarımızın gelişimi için asli bir unsur olarak görüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ülke genelinde başlattığı spor malzemesi dağıtım seferberliği kapsamında Iğdır'daki öğrencileri unutmadı. Şehirdeki 71 ortaokulun tamamına gönderilen spor malzemeleri düzenlenen programla okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptığı açıklamada, malzemelerin merkez, belde, köy ayırt etmeksizin ildeki 71 okula Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderildiğini belirtti.

Gün, "Yaklaşık bir TIR malzeme dün itibariyle depolarımıza geldi ve öğretmen arkadaşlarımız malzemeleri alıp götürmeye başladılar. Biz çocuklarımızın bedensel, ruhsal, akademik yönden gelişmelerini sağlaması açısından sporu asli unsur olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımızın boş zamanlarını dolu dolu geçirmeleri ve daha da önemlisi bağımlılıkla mücadele kapsamında çocuklarımızın spora teşvik edilmesi salonlara, atölyelere, labuatarlara, dersliklere, kurslara koşması, bizler için kıymetlidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa