Iğdır'da 71 Ortaokula Spor Ekipmanları Dağıtıldı

(IĞDIR) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yaklaşık bir TIR dolusu spor malzemesi, Iğdır'daki 71 ortaokula dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Sporu, çocuklarımızın gelişimi için asli bir unsur olarak görüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ülke genelinde başlattığı spor malzemesi dağıtım seferberliği kapsamında Iğdır'daki öğrencileri unutmadı. Şehirdeki 71 ortaokulun tamamına gönderilen spor malzemeleri düzenlenen programla okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptığı açıklamada, malzemelerin merkez, belde, köy ayırt etmeksizin ildeki 71 okula Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderildiğini belirtti.

Gün, "Yaklaşık bir TIR malzeme dün itibariyle depolarımıza geldi ve öğretmen arkadaşlarımız malzemeleri alıp götürmeye başladılar. Biz çocuklarımızın bedensel, ruhsal, akademik yönden gelişmelerini sağlaması açısından sporu asli unsur olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımızın boş zamanlarını dolu dolu geçirmeleri ve daha da önemlisi bağımlılıkla mücadele kapsamında çocuklarımızın spora teşvik edilmesi salonlara, atölyelere, labuatarlara, dersliklere, kurslara koşması, bizler için kıymetlidir."