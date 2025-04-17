Iğdır Dağları Nisan'da Karla Kaplandı
Iğdır'da Nisan ayında etkili olan soğuk hava ile birlikte dağlar beyaz örtüyle kaplandı, hem görsel bir şölen sunuldu hem de su kaynakları beslenmiş oldu. Yaylacılara ise buzlanma ve tipi riski konusunda uyarılar yapıldı.
Doğunun Çukurovası Iğdır'da dağlar Nisan'da beyaza büründü
IĞDIR - Türkiye'nin doğusundaki verimli ovası Iğdır, Nisan ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte beyaz örtüye büründü.
Şehri çevreleyen Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları, bahar mevsiminde yeniden karla kaplandı. Iğdır Ovası'na hayat veren bu dağ silsileleri, yılın büyük bölümünde zirvelerinde kar barındırsa da, Nisan ayında yağan taze kar, bölge halkını şaşırttı. Baharın ortasında gelen kar yağışı, hem görsel bir şölen sundu hem de dağlardaki su kaynaklarının beslenmesi açısından olumlu karşılandı. Dağ eteklerine akın eden yaylacıları meteoroloji yetkilileri muhtemel buzlanma ve tipi riskine karşı uyardı.