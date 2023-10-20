Iğdır'da yüksek kesimler yeniden beyaza büründü Iğdır'da dün merkezde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.

Iğdır'da yüksek kesimler yeniden beyaza büründü

IĞDIR - Iğdır'da dün merkezde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Bugün bulutların çekilmesi ile beyaza bürünün dağlar ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerine düştüğü Iğdır'da belirli aralıklarla sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Iğdır'ı çevreleyen Pamuk ve Zor dağları geçen hafta yağan kar yağışı sonrası üzerindeki karlar erimişti. Dün etkili olan kar yağışı sonrası bu dağlar yeniden beyaza bürünürken Iğdır'ı çevreleyen Ağrı Dağı ve Ermenistan sınırındaki Alagöz dağlarında da kar örtüsü aşağı kesimlere kadar geldi.