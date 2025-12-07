Haberler

Iğdır'da Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı, Uçak Seferleri İptal Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini 5-10 metreye kadar düşürdü. Trafikte yavaşlama yaşanırken, iptal edilen uçak seferleri nedeniyle hava ulaşımı da aksadı.

(IĞDIR) – Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ile kırsal bölgelerde görüş mesafesi yer yer 5-10 metreye kadar düştü.

Iğdır'da etkisini artıran sis nedeniyle trafikte yavaşlama yaşandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, görüş mesafesinin yer yer 5-10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hızlarını azaltmaları ve far kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Uçak seferleri karşılıklı iptal edildi

Yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Iğdır, Kars ve Ağrı illerinde gün içindeki birçok uçuş, düşük görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. Iğdır'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferler ile bu hatlardaki karşılıklı dönüş uçuşları gerçekleştirilemedi.

Meteoroloji yetkilileri, sisin gün içinde yer yer etkisini sürdüreceğini, ilerleyen saatlerde havanın kısmen açılabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi

3 gol, 2 kırmızı kart! Süper Lig'de ikincilik koltuğu el değiştirdi
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.