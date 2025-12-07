Iğdır'da Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı, Uçak Seferleri İptal Edildi

(IĞDIR) – Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ile kırsal bölgelerde görüş mesafesi yer yer 5-10 metreye kadar düştü.

Iğdır'da etkisini artıran sis nedeniyle trafikte yavaşlama yaşandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, görüş mesafesinin yer yer 5-10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hızlarını azaltmaları ve far kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Uçak seferleri karşılıklı iptal edildi

Yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Iğdır, Kars ve Ağrı illerinde gün içindeki birçok uçuş, düşük görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. Iğdır'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferler ile bu hatlardaki karşılıklı dönüş uçuşları gerçekleştirilemedi.

Meteoroloji yetkilileri, sisin gün içinde yer yer etkisini sürdüreceğini, ilerleyen saatlerde havanın kısmen açılabileceğini bildirdi.