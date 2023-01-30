Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da yoğun kar yağışı: Yollarda görüş mesafesi düştü, uçak seferleri iptal edildi

Yerel Haberler

Iğdır'da yoğun kar yağışı: Yollarda görüş mesafesi düştü, uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirler ve uluslararası kara yollarında yoğun bir şekilde etkili olurken, uçak seferleri de iptal edildi.

Iğdır'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirler ve uluslararası kara yollarında yoğun bir şekilde etkili olurken, uçak seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji'nin Iğdır için bugüne yaptığı kar yağışı uyarısı öğle saatlerinde başladı. Yüksek kesimli bölgelerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, bir süre sonra şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Iğdır ile Ağrı ve Kars şehirlerarası yolları ile Iğdır-Nahçıvan uluslararası kara yolunda da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı ve sisin neden olduğu görüş yetersizliği nedeniyle Iğdır - Ankara ve Iğdır - İstanbul uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi. - IĞDIR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Iğdır Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title