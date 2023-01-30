Iğdır'da yoğun kar yağışı: Yollarda görüş mesafesi düştü, uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirler ve uluslararası kara yollarında yoğun bir şekilde etkili olurken, uçak seferleri de iptal edildi.

Iğdır'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirler ve uluslararası kara yollarında yoğun bir şekilde etkili olurken, uçak seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji'nin Iğdır için bugüne yaptığı kar yağışı uyarısı öğle saatlerinde başladı. Yüksek kesimli bölgelerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, bir süre sonra şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Iğdır ile Ağrı ve Kars şehirlerarası yolları ile Iğdır-Nahçıvan uluslararası kara yolunda da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı ve sisin neden olduğu görüş yetersizliği nedeniyle Iğdır - Ankara ve Iğdır - İstanbul uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi. - IĞDIR