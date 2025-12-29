Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle 56 Köy Yolu Kapalı, Çalışmalar Sürüyor

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır genelinde etkili olan yoğun kar nedeniyle, toplam 56 köy yolu ve 308 kilometrelik yol ağı ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda dün yolların yaklaşık yüzde 95'i ulaşıma açılmış, 10 köy yolu kapalı kalmıştı. Ancak gece yağan kar ve fırtına nedeniyle bazı köy yolları yeniden ulaşıma kapandı.

İl genelinde yapılan kar temizleme ve yol açma çalışmalarıyla bazı köy yolları açılırken, 56 köy yolunda ise karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Kapalı bulunan köy yollarının büyük bölümünün Tuzluca ilçesinde olduğu öğrenildi.

Yetkililer, karla mücadele kapsamında 6 ekip, çok sayıda iş makinesi ve personelle görev yapıldığını belirtti. Çalışmalarda özellikle hasta, cenaze ve acil durum bulunan köy yollarına öncelik verildiği vurgulandı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, sahadaki ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade ederek, hava koşullarının elvermesiyle birlikte kapalı bulunan tüm köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini bildirdi. Vatandaşlardan ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kış şartlarına uygun tedbir almaları istendi.

Kar temizliği sırasında bir kişi yaralandı

Öte yandan merkeze bağlı Karaçomak Köyü'nde evinin çatısında biriken karları temizlemeye çalıştığı sırada merdivenden düşen 55 yaşındaki Hasan Kızılay yaralandı. Kızılay'ın köyündeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.