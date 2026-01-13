Haberler

Iğdır'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da durdurulan bir araçta yasadışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, organizatör olarak tutuklandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da durdurulan İstanbul plakalı araçta yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 5 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde 3 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu şahsın, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı olarak, düzensiz göçmenleri ülkeye soktuğu belirlenen araç sürücüsü F.G. gözaltına alındı. Şüpheli F.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor