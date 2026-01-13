Iğdır'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da durdurulan İstanbul plakalı araçta yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 5 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde 3 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu şahsın, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı olarak, düzensiz göçmenleri ülkeye soktuğu belirlenen araç sürücüsü F.G. gözaltına alındı. Şüpheli F.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.