Iğdır'da Yağmur ve Dolu Meyve Bahçelerine Zarar Verdi

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da 4 gündür devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiyor. Dolu yağışı, bazı köylerde meyve bahçeleri ve buğday tarlalarına zarar verdi.

Iğdır'da aniden başlayan yağmur ve dolu özellikle köylerde etkili oldu. Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerine yağan dolu, meyve bahçeleri ve buğday tarlalarına zarar verdiği bildirildi.

Iğdır Valiliğinden, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kars ve Ağrı çevrelerinde, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.